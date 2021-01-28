В России вступил в силу закон о штрафах за кальяны в заведениях общепита

Штраф за курение кальяна для заведения составит от 40 до 90 тысяч. Фото: рixabay

Штраф за курение кальяна для заведения составит от 40 до 90 тысяч. Фото: рixabay

В четверг, 28 января, в России начинает действовать система штрафов для точек общепита за подачу посетителям кальяна. Соответствующие поправки внесены в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ).

Таким образом, согласно изменениям в КоАП РФ, подача кальяна может стоить заведениям от 40 до 90 тысяч рублей, передает ТАСС. Рестораторов также ждут штрафы за отсутствие знака о запрете курения. Напомним, что осенью прошлого года в список запрещенных для курения в общественных местах попали электронные сигареты, кальяны и вейпы.

Помимо ограничений для общепита, новый закон запрещает продажу через интернет «стиков» и жидкостей для электронных сигарет. Кальяны и другую никотинсодержащую продукцию теперь также не купить онлайн. С 1 января 2021 года, помимо прочего, нельзя курить на территории образовательных и медицинских учреждений, транспорта и торговли, в складках помещениях баз, хлебоприемных пунктах, сенокосных угодьях, производстве различных взрывчатых веществ и многих других объектах.

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