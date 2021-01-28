Население России сократилось за год на 510 тыс. человек

В России стало меньше жителей на 510 тыс. человек. Фото: pixabay.com

В России стало меньше жителей на 510 тыс. человек. Фото: pixabay.com

Количество жителей России сократилось за минувший год на 510 тыс. человек и составило на 1 января 2021 года 146 млн 238 тыс. человек. Такие данные приводит Росстат.

По прошлогодним данным население России было 146 млн 748 тыс. человек. Однако за год сумма сократилась на 0,5 млн. Таким образом, жителей страны стало меньше на 510 тыс. человек.

Отмечается, что последний раз подобное сокращение было зафиксировано 15 лет назад. Тогда в 2006 году количество россиян уменьшилось практически на 600 тыс. человек. В целом, население составляло 143,2 млн жителей. Прирост же фиксировался ежегодно, начиная с 2010 года.

В итоге, численность населения к 2012 году достигла 143 млн, а в 2015 уже превысила 146 млн. Также с 2017 года цифра не опускалась ниже 146,8 млн человек. Первое резкое снижение было установлено в текущем году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по словам ученого, население России сильно сократится к 2100 году.