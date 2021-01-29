Фильмы Тарковского, «Черевички» Чайковского и «Чеховские дни»: куда сходить и что посмотреть в Петербурге на выходных

Ключевые ленты Андрея Тарковского на «Лендоке», фестиваль «Солисты Балтики» в филармонии, День белых котов в «Республике кошек и котов», «Чеховские дни» в библиотеке имени Чехова, «блокадные» маршруты в Ботаническом саду и «Невской заставе» и куклы в «Мастерской чудес»: Gazeta.SPb рассказывает, куда можно отправиться в Петербурге на выходных.

С 29 января по 7 февраля открытая киностудия «Лендок» покажет ключевые ленты, определяющие 17-летний период творчества режиссера Андрея Тарковского, – от первого полного метра до последней работы, снятой в СССР. Так, уже 29 января можно будет посмотреть «Иваново детство», а 30 января — «Андрей Рублев».

31 января начнется II международный музыкальный фестиваль «Солисты Балтики». Он представит музыкальных лидеров стран Балтийского региона. Зимние концерты будут идти до 22 февраля. Весенние — с 6 по 18 мая. Откроет мероприятие опера-буфф «Черевички»Чайковского в постановке Санкт-Петербургского театра «Реплика». На сцене Малого зала филармонии перед зрителями предстанут знакомая Диканька, теплый гоголевский юмор, дух Рождества и, конечно, любовь.

В этот же день петербуржцы отметят День белых котов. Согласно народным поверьям, они обладают большей целительной силой, чем их сородичи других окрасов. Однако белые коты и кошки бывают уязвимы, особенно вне дома. Это связано в том числе с глухотой, которая у них встречается. Привлечь внимание людей к этой проблеме каждый год старается «Республика кошек и котов». В этот раз, например, она организовала конкурс, победитель которого получит приглашение в одно из трех «кошачих» заведений нашего города.

С 25 по 31 января в Петербурге проходят «Чеховские дни» — четвертый ежегодный городской фестиваль, посвященный биографии и творчеству писателя, развернулся в библиотеке имени Чехова. 30 и 31 января можно попасть на экскурсию «А.П. Чехов — петербургский писатель?», почитать его рассказы в рамках «Чехонтеки», принять участие в мастер-классе «Герои Чехова в комиксах» или послушать «Мелодии Вишневого сада».

31 января Ботанический сад будет ждать посетителей на патриотические экскурсии по Тропическому саду «Приказано выжить». Годы блокады стали для Ленинграда самыми тяжелыми и отразились буквально на всем, даже на растениях, среди которых тоже есть ветераны. О них-то и пойдет речь, а также о том, как и чьими силами восстанавливалась оранжерея.

По блокадным маршрутам предлагает пройтись и музей «Невская застава». 31 января посетители смогут проследить путь простого рабочего Дмитрия Богданова. Каждый день он преодолевал 15 км в одну сторону — от дома на Малой Охте до завода «Большевик». Экскурсии «Невской заставы» — это не увеселительные прогулки, а дань памяти и попытка осознать, как в те годы можно было не только выжить, но и работать, а также помогать другим.

Напомним также, что до 31 января петербуржцы еще могут успеть познакомиться с волшебным миром рождения театральной куклы. В историческом парке «Россия — моя история» работает «Мастерская чудес». На ней представлены марионетки, тростевые куклы, сложные механизмы, которые придумывают и разрабатывают кукольные мастера.