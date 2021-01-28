Беглов пообещал новые выплаты для жителей блокадного Ленинграда

Беглов заявил, что в Петербурге введут новые выплаты для "детей войны". Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Беглов заявил, что в Петербурге введут новые выплаты для "детей войны". Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что сейчас власти прорабатывают вопрос о введении дополнительных выплат для жителей блокадного Ленинграда.

Градоначальник подчеркнул в эфире телеканала «78», что город в неоплатном долгу перед блокадниками, которые защитили город и страну, подарив нам возможность жить. По его словам, власти примут меры для расширения программ по оказанию социальной помощи блокадникам.

Беглов отметил, что Смольный на протяжении последних трех лет закладывает в городской существенные средства на поддержку участников, ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и бывших узников концлагерей.

«Сейчас мы рассматриваем вопрос дополнительной поддержки «детей войны». Они тоже заслуживают больше льгот», — заявил глава города.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградском зоопарке открылась экспозиция «Зоосад в годы блокады».