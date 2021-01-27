В Ленинградском зоопарке открылась экспозиция «Зоосад в годы блокады»

Часть уникальной экспозиции, рассказывающей о том, как выживали сотрудники и подопечные Ленинградского зоосада в годы блокады города. Фото: Ленинградский зоопарк

Часть уникальной экспозиции, рассказывающей о том, как выживали сотрудники и подопечные Ленинградского зоосада в годы блокады города. Фото: Ленинградский зоопарк

В среду, 27 января, в День полного снятия блокады Ленинграда в зоопарке всего на день открыли уникальную программу «Зоосад в годы блокады».

Посетителям парка представится возможность услышать лекции и изучить экспозицию, посвященные теме выживания животных в условиях Великой Отечественной войны. Блокада Ленинграда, напомним, длилась 872 дня. За это время сотрудники зоосада героически продолжали работать, и им удалось сохранить жизнь около сотни животных. Среди них бегемот Красавица, гриф Веточка, антилопа нильгау Маяк, медведь Гришка — все они пережили блокаду только благодаря усилиям сотрудников парка.

Экспозиция, рассказывающая о непростом периоде, находится напротив бассейна белых медведей и будет работать с 11 до 16 часов. В это же время для посетителей доступен исторический маршрут «Блокадные заметки». В зале лектория в 12:00 и 14:00 можно послушать рассказ «Хроники Ленинградского зоосада: война».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Пискаревском мемориальном кладбище прошла траурно-торжественная церемония в честь 76-летия со дня полного снятия блокады Ленинграда.