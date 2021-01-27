На Пискаревском кладбище состоялась церемония возложения венков в честь Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

На Пискаревском кладбище состоялась церемония возложения венков в честь Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Возложение венков на Пискаревском мемориальном кладбище в честь Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

В среду, 27 января, на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге состоялась торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов к монументу «Мать-Родина» в честь 76-летняя полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

На церемонии, по информации корреспондента gazeta.spb.ru, присутствовали губернатор Северной столицы Александр Беглов, председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров и члены городского правительства. Кроме того, от имени главы государства Владимира Путина возложил к монументу венок и цветы полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан.

Возложение венков на Пискаревском мемориальном кладбище в честь Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин
Возложение венков на Пискаревском мемориальном кладбище в честь Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин
Возложение венков на Пискаревском мемориальном кладбище в честь Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин
Возложение венков на Пискаревском мемориальном кладбище в честь Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин
Возложение венков на Пискаревском мемориальном кладбище в честь Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин
Возложение венков на Пискаревском мемориальном кладбище в честь Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

«Пройдя сквозь страшные испытания, ценой невероятных потерь защитники и жители блокадного Ленинграда выстояли и победили. Так был спасен один из самых прекрасных городов мира, приговоренный фашистами к разрушению», — заявил градоначальник Александр Беглов, поздравляя петербуржцев с этой памятной датой.

Возложение венков на Пискаревском мемориальном кладбище в честь Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин
Возложение венков на Пискаревском мемориальном кладбище в честь Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин
Возложение венков на Пискаревском мемориальном кладбище в честь Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин
Возложение венков на Пискаревском мемориальном кладбище в честь Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин
Возложение венков на Пискаревском мемориальном кладбище в честь Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в государственный архив передали около 500 тысяч уникальных аудиозаписей блокадных времен.

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