Аудиозаписи времен блокады Ленинграда передали в архив

Беглов отметил, что многие записи нуждаются в оцифровке. Фото: gov.spb.ru

Беглов отметил, что многие записи нуждаются в оцифровке. Фото: gov.spb.ru

В Доме радио хранится около 500 тысяч записей, которые необходимо оцифровать.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что уникальные аудиозаписи времен блокады Ленинграда были переданы в государственный архив. Об этом 26 января сообщает ТАСС.

Глава города отметил, что передача данных была произошла в связи с 78-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 77-й годовщине полного освобождения города от блокады.

На записях запечатлены разные аспекты жизни: от голосов детей до салюта над Ленинградом. Всего в Доме радио хранится около 500 тысяч записей, многие из них нуждаются в оцифровке.

Известно, что в архив попали выступления поэтессы Ольги Берггольц, а также записи налета фашистской авиации с крыши Дома радио и другие записи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дворцовый мост засияет зелено-оливковыми огнями в годовщину снятия блокады Ленинграда.