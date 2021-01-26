Дворцовый мост засияет зелено-оливковыми огнями в годовщину снятия блокады Ленинграда

Дворцовый мост засияет зелено-оливковыми огнями в годовщину снятия блокады Ленинграда
Дворцовый мост получит праздничную подсветку в годовщину снятия блокады Ленинграда. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Санкт-Петербурге к 77-й годовщине снятия блокады Ленинграда украсят главный мост города зелено-оливковой подсветкой.

Дворцовый мост через Неву засияет оливковыми и зелеными огнями, повторяющими расцветку ленточки Ленинградской победы. Оливковый цвет символизирует Победу, а зеленый — цвет жизни.

Как сообщает петербургская организация «Ленсвет», праздничную подсветку включат в среду, 27 января. Петербуржцы смогут увидеть новое оформление Дворцового моста перед работой — с 6 до 9 утра, и вечером — с 17 часов и до полуночи. Специалисты смогут дистанционно управлять режимом подсветки.

Также подсветку к памятной дате получат четыре памятника, связанные с историей блокадного Ленинграда. Речь идет о бронированной огневой точке «Ижорская башня» в Кировском районе, памятнике «Алеша» в Павловске, бюсте Ф.И. Смолячкова на севере Петербурга и памятнике О.Ф. Берггольц в Невском районе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцев ждет салют в честь освобождения Ленинграда от блокады 27 января.

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