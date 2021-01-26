Петербуржцев ждет салют в честь освобождения Ленинграда от блокады 27 января

Петербуржцев ждет салют в честь освобождения Ленинграда от блокады 27 января
Салют пройдет 27 января. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Северной столице пройдет праздничный артиллерийский салют в честь 77-й годовщины полного снятия немецко-фашистской блокады Ленинграда. Увидеть залпы жители города смогут на Большом пляже Петропавловской крепости 27 января в 21:00.

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, в честь праздника будет дано 30 артиллерийских выстрелов в сопровождении фейерверка.

Отмечается, что салют будет производить батарея из 12 орудий, а также батарея из 12 фейерверочных установок от Михайловской военной артиллерийской академии. Планируется выпустить около 1,5 тыс. фейерверков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербуржцам рассказали о мероприятиях, посвященных снятию блокады. Таким образом, 27 января, на Пискаревском кладбище возложат цветы 29 делегаций. На Невском же проспекте проведут траурную церемонию. Кроме этого, планируются творческие мероприятия.

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