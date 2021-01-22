Петербуржцам рассказали о мероприятиях, посвященных снятию блокады

Власти Северной столицы поделились с жителями города о том, какие мероприятия пройдут в честь освобождения Ленинграда от блокады 27 января.

Об этом стало известно сегодня, 22 января. О праздничных событиях сообщил председатель комитета по социальной политике Петербурга Александр Ржаненков на пресс-конференции ТАСС.

Таким образом, 27 января, на Пискаревском кладбище возложат цветы 29 делегаций. На Невском же проспекте проведут траурную церемонию. Кроме этого, планируются творческие мероприятия.

Например, в онлайн-формате пройдет акция «блокадные строки». Любой житель города сможет опубликовать в социальных сетях стихотворение, посвященное освобождению Ленинграда.

Также в городе пройдут телемосты и уроки мужества. Горожанам пообещали выставки с элементами реконструкции и световое шоу. Отмечается, что на данных мероприятиях будут соблюдаться коронавирусные ограничения.

27 января на 13 станциях метро с 17:00 до 18:00 будут раздавать Ленточки Ленинградской Победы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала о том, что на дне реки в Пермском крае нашли пароход, перевозивший школьников блокадного Ленинграда.