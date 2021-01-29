Пятеро погибли при утечке жидкого азота в США

В американском штате Джорджия произошла утечка жидкого азота на птицефабрике. В результате происшествия погибли шесть человек.

Как сообщает местный телеканал WSBTV, все случилось на предприятии Prime Pak Foods в городе Гейнсвилл. Первоначально сообщалось, что на птицефабрике произошел взрыв, но позднее стало известно, что инцидент случился из-за утечки.

Власти сообщили, что четыре человека скончались сразу на заводе. Еще 10 сотрудников госпитализировали в больницу, где умер еще один человек. В настоящее время состояние троих пострадавших оценивается как критическое, пятеро находятся в удовлетворительном состоянии. Еще один пострадавший находится на пути в медучреждение.

В больницу, среди прочих, поступили четверо пожарных.

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