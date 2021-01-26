В Краснодаре на людей рухнул башенный кран, два человека погибли

В Краснодаре на людей рухнул башенный кран, два человека погибли
Все произошло на строительной площадке. Фото: pixabay

Два человека погибли в результате падения башенного крана на стройплощадке в Краснодаре.

Трагедия случилась в понедельник, 25 января, на строительной площадке одного из ЖК. По предварительным данным, в результате происшествия погибли мужчина 1952 года рождения и женщина 1966 года рождения.

Как сообщила пресс-служба регионального СУ СК России, в настоящее время на месте ЧП работают следователи, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автокран упал на машиниста из-за шторма в Петербурге. Кран завалился на бок при погрузке строительной бытовки и придавил мужчину.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
башенный кран краснодар погибшие СК РФ


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Во вторник Пулково работает без отмен и задержек
В Краснодаре на людей рухнул башенный кран, два человека погибли
Спасатели ищут петербуржца, провалившегося под лед в районе Володарского моста
Диетологи рассказали, сколько воды нужно пить для долголетия
Ученые заявили о массовом сокращении видов пчел
Кокорин подпишет контракт с «Фиорентиной»
Рудковская со скандалом покинула вечеринку Бузовой
На Южном рынке нашли почти почти 400 кг нелегального сыра и масла