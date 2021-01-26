В Краснодаре на людей рухнул башенный кран, два человека погибли

Все произошло на строительной площадке. Фото: pixabay

Все произошло на строительной площадке. Фото: pixabay

Два человека погибли в результате падения башенного крана на стройплощадке в Краснодаре.

Трагедия случилась в понедельник, 25 января, на строительной площадке одного из ЖК. По предварительным данным, в результате происшествия погибли мужчина 1952 года рождения и женщина 1966 года рождения.

Как сообщила пресс-служба регионального СУ СК России, в настоящее время на месте ЧП работают следователи, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автокран упал на машиниста из-за шторма в Петербурге. Кран завалился на бок при погрузке строительной бытовки и придавил мужчину.