Автокран упал на машиниста из-за шторма в Петербурге

Все произошло на строительной площадке. Фото: pixabay

Все произошло на строительной площадке. Фото: pixabay

Утром 10 сентября бригада скорой помощи выезжала по вызову на стройку в Калининском районе Петербурга.

Об этом информирует пресс-служба петербургского главка МЧС. Все произошло почти в полдень в четверг, 10 сентября, на строительной площадке у дома №58 по Кондратьевскому проспекту.

Во время сильного шторма ветер повалил грузовой манипулятор, рядом с которым в этот момент находился рабочий. Кран завалился на бок при погрузке строительной бытовки и придавил мужчину.

Прибывшим на место спасателям пришлось доставать рабочего из «железного плена» с помощью гидравлики и экскаватора. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Сообщается, что пострадавший в сознании, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

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