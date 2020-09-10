В петербургской школе №547 во время занятий обрушился потолок

В Красносельском районе ученики общеобразовательной школы 547 чудом избежали травм в результате обрушения потолка.

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» выложили фотографии инцидента и сообщили, что обрушение произошло в 13:30 на 3 этаже здания прямо во время урока. Известно и то, что дети очень испугались падения потолочных конструкций и поспешили выбежать из кабинета с криками о помощи. К счастью, никто не пострадал.

На фотографиях можно заметить лежащие в большом количестве на полу потолочные плиты. Большая их часть треснула от падения. С потолка же свисают алюминиевые крепления, которые выгнуло вниз.

По факту случившегося проводится проверка. Выясняются все обстоятельства обрушения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гидрокорпусе Политехнического университета рухнул потолок.