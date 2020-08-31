В Гидрокорпусе Политехнического университета рухнул потолок

Потолок упал в одной из аудиторий Гидрокорпуса СПбПУ в понедельник, 31 августа.

Прямо перед началом учебного года в Гидрокорпусе петербургского Политеха, который не раз становился объектом шуток студентов из-за своего не самого лучшего технического состояния, произошло обрушение потолка. Об этом сообщает 78.ru.

Известно, что сотрудников МЧС на место происшествия не вызывали. В пресс-службе университета объяснили, что произошло падение подвесного потолка. В момент ЧП в помещении никто не находился, поэтому пострадавшие отсутствуют. На месте случившегося работает комиссия образовательного учреждения. Позднее будут объявлены причины обрушения.

Подобный инцидент для Гидрокорпуса первым не является. В 2017 году потолок в аудитории обрушился прямо во время лекции. Тогда помощь врачей понадобилась одному студенту.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Политехнический университет получил патент на малогабаритный электромобиль.