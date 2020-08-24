Политехнический университет получил патент на малогабаритный электромобиль

Роспатент одобрил заявку петербургского «Политех» и выдал документ об исключительном праве на изобретение — промышленном образце небольшого электромобиля для поездок в городских условиях.

Недавно в университете объявили об окончании второго этапа разработки нового транспортного средства, работающего благодаря электричеству. Работы по изобретению ведут специалисты «Центра компьютерного инжиниринга» подконтрольного центру «Новых производственных технологий» (НТИ) СПбПУ.

Отметим, что заказ на разработку электромобиля петербургскими специалистами был сделан Министерством науки и высшего образования. Университет подал заявку на патент еще в конце 2019 года. Одобрение и выдача документа произошла только сейчас. Об этом сообщает АБН.

Эксперты предполагают, что разработка инженеров СПбПУ станет весьма популярна. В особенности, ей могут заинтересоваться различные службы доставки. Однако, встает вопрос об обслуживании. Город пока что не очень приспособлен для электромобилей. По состоянию на начало года, в Петербурге действовало 63 станции для подзарядки электрокаров — это весьма небольшое количество. В качестве альтернативы могут быть использованы и съемные аккумуляторы, но их возможное использование будет напрямую зависеть от внутренней «начинки» автомобиля.

Также, эксперты оценили и возможные денежные вложения в проект по производству электрокаров в Петербурге. На начальном этапе затраты на производство могут составить 100 миллионов рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что градсовет Петербурга отклонил проект ТЦ над «Политехнической».