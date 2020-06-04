Градсовет Петербурга отклонил проект ТЦ над «Политехнической»

Градсовет Петербурга отклонил проект ТЦ над «Политехнической»
Проект строительства. Фото: tk-profi.spb.ru

Петербургский градостроительный совет отправил на доработку проект реконструкции вестибюля станции метро «Политехническая» на красной (Кировско-Выборгской) линии метро Петербурга.

На заседании был рассмотрен архитектурно-градостроительный облик объекта «Реконструкция вестибюля станции метрополитена «Политехническая» с созданием многофункционального торгово-офисного центра».

Проект поддержали 11 членов совета, против выступили 12, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на итоговый протокол заседания. Авторам идеи рекомендовано доработать архитектурно-градостроительный облик объекта.

Некоторые петербургские депутаты обратились к губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой остановить строительства торгового центра.

Напомним, заказчиком проекта выступила компания «Триумф Плюс», а проектной организацией — «Архитектурная мастерская Рейнберга и Шарова».

На площади Академика Иоффе перед вестибюлем станции метро «Политехническая» уже пытались построить торговый павильон. В 2007 году был создан макет многофункционального комплекса метро «Политехническая», а к строительству приступили в 2008 году. Тогда участку даже присвоили кадастровый номер, однако проект так и не завершили до конца.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что комитет по контролю за имуществом Петербурга в ходе рейда обнаружил работающий торговый центр. Деятельность, несмотря на антикоронавирусные меры, продолжил «Парнас сити».

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