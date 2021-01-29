«Даллас» разгромил «Детройт» в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» разгромил «Детройт Ред Уингз».

Матч прошел в Далласе на арене «Американ Эйрлайнс Центр» при ограниченном числе зрителей и завершился победой хозяев со счетом 7:3.

В составе отличились Джо Павелски, Эндрю Коглиано, Денис Гурьянов, Джейми Олексяк, Тай Делландреа, Джастин Даулинг и Джон Клингберг.

У «Детройт Ред Уингз» шайбы забросили Валттери Филппула, Тайлер Бертуцци и Дэнни Декисер.

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