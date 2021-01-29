В Петербурге 81 тысяча безработных, что на 25% меньше значений в пик пандемии

В Петербурге 81 тысяча безработных, что на 25% меньше значений в пик пандемии
Число безработных в Петербурге по-прежнему продолжает снижаться. Фото: pixabay

По состоянию на начало 2021 года в Северной столице более 81 тысячи официально зарегистрированных безработных.

При этом данное число на 25% значений в пик пандемии коронавирусной инфекции — в самое тяжелое время прошлого года, в конце августа, на учете состояли 109 тысяч человек. После, однако, цифра пошла на спад. Об этом рассказал первый зампред городского комитета по труду и занятости населения Николай Рогачев телеканалу «Санкт-Петербург» в эфире программы «Петербург против коронавируса» в четверг, 28 января.

Наиболее ощутимое снижение, отмечает Рогачев, произошло в ноябре, и тренд на уменьшение числа людей без работы сохраняется. Сыграла свою роль не только отмена ряда ограничений, но и осенняя сезонность, когда увеличивается спрос на рабочую силу в целом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что многофункциональные центры Петербурга с 1 февраля изменят график работы.

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