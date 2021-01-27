МФЦ Петербурга сменят режим работы с 1 февраля

С 1 февраля 2021 года многофункциональные центры Северной столицы изменят режим работы и будут открываться в 9:30.

Об этом оповещает пресс-служба государственного казенного учреждения «МФЦ». Сейчас центры начинают работу с посетителями в 9:00. Время закрытия при этом останется прежним — центры будут работать до 21:00, а выдача талонов завершается в 20:00. Однако изменение графика оправдано, поскольку в первый час, как правило, меньше всего посетителей. Таким образом, новый режим работы позволит перераспределить ресурсы центров на более популярное время, объясняют в МФЦ.

В дополнительные полчаса работники многофункциональных центров будут проходить обучение и курсы повышения квалификации.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по улицам Петербурга вновь входит экскурсионный трамвай — реплика классического ленинградского «ЛМ-33».