Пенсионерку обманули на 2 млн рублей в Выборгском районе

Пенсионерку обманули на 2 млн рублей в Выборгском районе
Возбуждено уголовное дело. Фото: pixabay.com

Пенсионерка стала жертвой мошенника. Инцидент произошел 27 января в Выборгском районе.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 72-летняя женщине на телефон позвонил неизвестный, представившийся Юрием. Под предлогом покупки ее частного дома он попросил номер ее банковской карты для перевода ей 2 млн рублей.

После предоставления номера карты и получения предоплаты в размере 100 тыс. рублей, на ее мобильный телефон снова позвонил неизвестный с указанием о том, что для закрытия счета на котором ранее находились данные денежные средства ей необходимо обналичить их и осуществить перевод через банкомат. Доверчивая пенсионерка перевела сумму в размере 2 058 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в среду, 27 января, в полицию обратилась 80-летняя петербурженка, которая заявила, что с 15 по 20 января перевела телефонным мошенникам 3 255 600 рублей. В полицию старушка обратилась только 27 января из-за плохого самочувствия.

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