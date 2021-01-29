Более 900 спецмашин убирали последствия снегопада в Петербурге

В ночь на 29 января в Петербурге выпал снег. Последствия снегопада утром устраняли 923 единицы спецтехники.

Также на уборку улиц вышли 1 231 работник ручного труда, сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

Кроме того, в садах и парках замечены 92 единицы техники и 512 дворников.

В пятницу, 29 января, в Петербурге ожидается облачная погода. Выпадет снег. Кроме того, ожидается гололедица, поэтому водителей просят быть осторожнее и не превышать скорость.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице сохранится теплая погода. Столбик термометра в течение дня не будет опускаться ниже нуля градусов. Об этом стало известно утром в среду, 27 января. Погода в Петербурге будет определяться циклоном.