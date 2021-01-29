В петербургских школах могут открыть Советы отцов

В Северной столице может появиться неожиданное нововведение для школьников. Планируется создать Советы отцов, которые будут решать актуальные вопросы подростков.

Об этом стало известно в пятницу, 29 января. Как сообщает пресс-служба комитета по образованию, накануне в ведомстве состоялось первое заседание Совета отцов, представляющих все районы города. Родители обсудили суицидальное поведение детей и меры профилактики данной проблемы.

По словам председателя совета Алексея Волкова, именно родительская общественность может повлиять на воспитание детей в лучшую сторону. Родители смогут обеспечить решение проблем подростков.

В целом, идея появилась изначально в школе №17 Невского района. Именно там создали первый Совет отцов. Позже участники решили поделиться своей инициативной с администрациями районов.

Таким образом, количество советов в городе может расшириться.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербургские вузы перейдут с дистанционки на смешанное обучение 8 февраля.