В петербургских школах могут открыть Советы отцов

В петербургских школах могут открыть Советы отцов
Совет отцов будет решать проблемы детей. Фото: pixabay.com

В Северной столице может появиться неожиданное нововведение для школьников. Планируется создать Советы отцов, которые будут решать актуальные вопросы подростков.

Об этом стало известно в пятницу, 29 января. Как сообщает пресс-служба комитета по образованию, накануне в ведомстве состоялось первое заседание Совета отцов, представляющих все районы города. Родители обсудили суицидальное поведение детей и меры профилактики данной проблемы.

По словам председателя совета Алексея Волкова, именно родительская общественность может повлиять на воспитание детей в лучшую сторону. Родители смогут обеспечить решение проблем подростков.

В целом, идея появилась изначально в школе №17 Невского района. Именно там создали первый Совет отцов. Позже участники решили поделиться своей инициативной с администрациями районов.

Таким образом, количество советов в городе может расшириться.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербургские вузы перейдут с дистанционки на смешанное обучение 8 февраля.

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