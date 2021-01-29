Петербургские вузы перейдут с дистанционки на смешанное обучение 8 февраля

В Северной столице студенты частично вернуться к привычному обучению. Около 20 вузов города планируют перейти с дистанционки на смешанный формат получения знаний.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на председателя совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов, переход на одновременно очные и онлайн-занятия в городе планируют произвести 8 февраля. В целом, это стало доступным после улучшения ситуации с коронавирусом в городе.

«Безусловно, возможности смешанного формата дают возможность гибко реагировать в конкретном вузе и менять пропорции между онлайн-форматом и очным форматом. Около 20 вузов Петербурга уже издали приказы, что с 8 февраля у них учебный процесс весеннего семестра начинается в смешанном формате», – пояснил Демидов.

Напомним, что вузы ушли на удаленку в Петербурге и Москве 11 ноября прошлого года. Такой приказ поступил от Минобрнауки РФ.

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