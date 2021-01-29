В Петербурге для больных Covid-19 свободно около 40% койко-мест

В Северной столице улучшилась ситуация с коечным фондом для больных коронавирусом. В городе почти 40% мест свободны.

Об этом в пятницу, 29 января, сообщил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана в эфире телеканала 78.ru.

«К концу пандемия не подходит, но ситуация в городе улучшается. На сегодня у нас рекорд по количеству свободных коек — 37,2%. Мы видим, что за последние четыре дня госпитализаций стало меньше, всего же за последние недели их число сократилось на 14%», – заявил глава ведомства.

Однако, по словам эксперта, в городе по-прежнему сложная ситуация с тяжелобольными коронавирусом. Их количество составляет 24%. При этом Андрей Сарана поблагодарил горожан, которые выполняли ограничения в новогодние праздники.

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