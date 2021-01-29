Ученые нашли естественную защиту от коронавируса

В качестве барьера против коронавируса может выступать вырабатываемый в легких гормон мелатонин.

К таким выводам пришли ученые из Университета Сан-Паулу в Бразилии. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на журнал Melatonin Research.

Выяснилось, что мелатонин предотвращает экспрессию генов, кодирующих белки в точках входа для вируса — клетках носовых и легочных альвеол и эпителиях.

Гормон препятствует инфицированию этих тканей и подавляет иммунный ответ. В результате вирус на несколько дней остается в дыхательных путях, но затем отправляется на поиски другого носителя.

Авторы исследования считают, что это открытие позволяет понять, почему некоторые люди не заражаются коронавирусом, а другие переносят его бессимптомно, даже при положительном ПЦР-тесте.

Также есть уверенность в том, что для предотвращения развития коронавируса можно использовать назальные капли или спрей с мелатонином. Подобный механизм действия легочного мелатонина, по мнению профессора Регины Пекельманн, должен также распространяться на другие респираторные вирусы, включая грипп.

До этого выяснилось, что вырабатываемый в легких мелатонин изменяет точки входа для твердых частиц из загрязненного воздуха. Это выяснилось в ходе экспериментов с блокировкой синтеза мелатонина у грызунов — без гормона вдыхаемые твердые частицы смогли проникнуть даже в мозг.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге за время пандемии коронавируса переболели полтора миллиона человек. Об этом рассказал глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге и директор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Минздрава России Евгений Шляхто. В это число входят горожане, перенесшие инфекцию бессимптомно.

Добавим, что на данный момент в Северной столице живет примерно 5,4 млн человек. Соответственно, COVID-19 коснулся каждого четвертого петербуржца — примерно 28% населения города.

За последние сутки коронавирусом в Петербурге заразились 2 284 человека. 3 628 выздоровело, 51 умер. Это данные «Стопкоронавирус.рф». Всего с начала пандемии опасную инфекцию подхватили 329 444 горожанина.

Отметим, что число больных Covid-19 в Северной столице продолжает расти третий день подряд. Это заметили специалисты Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.