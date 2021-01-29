В Петербурге опять растет число коронавирусных больных

Больше всего зараженных выявлено в Москве и Петербурге. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Больше всего зараженных выявлено в Москве и Петербурге. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

За прошедшие сутки в России зафиксировали 19 238 новых случаев коронавируса, из которых 11,5% не имели клинических проявлений болезни. Об этом сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Больше всего зараженных выявлено в Москве и Петербурге — 2 799 и 2 284 соответственно. При этом в Северной столице число больных коронавируса продолжает расти третий день подряд. В Ленобласти выявлено 223 новых случая.

В России за сутки зафиксировано 19 238 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 11,5 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировали 534 летальных исхода. При этом 26 204 человека смогли вылечиться от инфекции. Северная столица занимает второе место по суточному приросту в России. На первом – Москва.

Всего с начала пандемии в Петербурге 329444 случая заражения COVID-19. Скончались 9622 человека. Выздоровело 225640 человек.

С начала пандемии в России выявлено 3 813 048 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 72 185 летальных исхода. Общее число тех, кто выздоровел составило 3 255 462 пациента.

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