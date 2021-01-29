В Петербурге за время пандемии переболели коронавирусом 1,5 млн человек

В Петербурге за время пандемии переболели коронавирусом 1,5 млн человек
Гендиректор НМИЦ. им. Алмазова Евгений Шляхто. Фото: almazovcentre.ru

Глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге и директор Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Минздрава России Евгений Шляхто заявил, что в Петербурге перенесли коронавирус, как минимум, полтора миллиона человек.

В это число входят и люди, переболевшие бессимптомно, которые, возможно, и сами не подозревают, что уже сталкивались с вирусом. Подсчетами Шляхто поделился с журналистам во время пресс-конференции в ТАСС в пятницу, 29 января. Добавим, что на данный момент в Северной столице живет примерно 5,4 млн человек. Соответственно, COVID-19 коснулся каждого четвертого петербуржца — примерно 28% населения города.

Согласно официальным данным оперативного штаба, на сегодняшний день в городе зарегистрировано 329 444 человека, зараженных коронавирусом. Столь широкое расхождение с оценками Шляхто вызвано тем, что далеко не все инфицированные обращаются за медицинской помощью.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по словам Путина, для победы над пандемией вакцинироваться должны 70 млн россиян.

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