Путин хочет, чтобы от коронавируса привились 70 млн россиян

Путин хочет, чтобы от коронавируса привились 70 млн россиян
Путин хочет, чтобы как можно больше граждан привились от коронавируса. Фото: kremlin.ru

Он отметил, что именно столько граждан привились от гриппа и это – хороший показатель.

Президент России Владимир Путин заявил, что от коронавируса должны привиться почти 70 миллионов россиян. Об этом пишет РИА Новости.

Глава государства отметил, что от гриппа в стране привились 68 миллионов человек и на такие же показатели нужно выйти по вопросу борьбы с коронавирусом.

Путин добавил, что в России хорошо налажено производство препаратов и оно идет с опережением графика. Напоминаем, что массовая вакцинация граждане началась с 18 января, а некоторым категориям граждан препарат был доступен с 5 декабря.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Минздрав Украины отказался регистрировать российскую вакцину от коронавируса.

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