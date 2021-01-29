Минздрав Украины отказался регистрировать российскую вакцину от коронавируса

Вакцинацию в стране планируют начать в феврале 2021 года.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заверил, что страна не собирается регистрировать российскую вакцину «Спутник V». Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что политики пытаются поднимать рейтинг, рассуждая о препарате из России. Степанов решил прокомментировать слова некоторых из них, так как от вакцинации зависят здоровье и жизни людей.

«Сразу могу сказать — можете истерить еще очень долго, никто российскую вакцину в стране регистрировать не будет»,

— заявил глава ведомства.

Он добавил, что вакцинация в Украине начнется вовремя – в феврале 2021 года. Степанов призвал политиков не поднимать панику и не запугивать граждан.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач Боткинской больницы объяснила, стоит ли готовить организм к вакцинации от COVID-19. По словам специалиста, никаких особенных мер подготовки к вакцинации предпринимать не нужно — достаточно вести свой обычный образ жизни.