Врач Боткинской больницы объяснила, стоит ли готовить организм к вакцинации от COVID-19

Заведующая отделом мониторинга иммунизации населения Боткинской больницы, врач-эпидемиолог Анна Сталевская рассказала, как правильно подходить к вопросу прививки от коронавируса.

По словам специалиста, никаких особенных мер подготовки к вакцинации предпринимать не нужно — достаточно вести свой обычный образ жизни. При этом врач озвучила единственный запрет — перед прививкой нельзя злоупотреблять алкоголем, передает телеканал «Санкт-Петербург«. Впрочем, эта рекомендация актуальна для всех людей, вне зависимости от их планов на иммунизацию.

Напомним, что в России кампания по массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции стартовал 5 декабря. Сначала она распространялась только на врачей, учителей, соцработников и правоохранителей, однако с 18 января прививка доступна всем категориям граждан. Для иммунизации используются отечественные препараты «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с февраля в частных клиниках Петербурга будут бесплатно вакцинировать от COVID-19.