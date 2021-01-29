ВГТРК назвал «дворец Путина» в Геленджике апарт-отелем

Новая информация о "дворце" в Геленджике. Фото: скриншот из YouTube

Новая информация о "дворце" в Геленджике. Фото: скриншот из YouTube

Съемочная группа телеканала «Россия-1» подготовила сюжет о предполагаемом «дворце Путина». Роскошное здание под Геленджиком назвали недостроенным апарт-отелем.

Об этом стало известно в пятницу, 29 января. Отрывок материала Александра Рогаткина был опубликован на YouTube. Кроме этого, о «дворце» сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на работу журналиста.

Так Александр Рогаткин взял комментарий у человека, которого он в титрах подписал как представителя застройщика. Мужчина назвал объект апарт-отелем.

«Апарт-отель. Гостиница с номерами, с общими зонами, с бассейном», – заявил респондент автора.

Кроме этого, Александр Рогаткин сам дал комментарий. Он сообщил РИА Новости о том, что съёмочная группа попала на объект по разрешению владельца. Его имя пока не раскрывается, добавил автор сюжета.

«Вроде они готовы потом отдельно выступить, пресс-конференцию. Но пока, говорит, посмотрите, что внутри», – пояснил журналист.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что внутри «дворца Путина» в Геленджике оказался «сплошной бетон».