Внутри «дворца Путина» в Геленджике оказался «сплошной бетон»

Журналисты издания Mash побывали в знаменитом дворце в Геленджике, якобы приписываемом президенту Владимиру Путину.

Оказалось, что здание готово лишь снаружи — отделочные работы комнат специалистам еще только предстоят. По словам главного редактора Mash Максима Иксанова, сейчас геленджикский дворец «на нулевом этапе строительства». «Перед друзьями не похвастаешься», — заключил журналист, подразумевая непрезентабельное состояние дворца.

Сотрудникам Mash удалось провести в стенах «дворца Путина» час — этого хватило, чтобы осмотреть 16 помещений, предназначенных для размещения спален, ванных и гардеробных. Экскурсию по дворцу провел один из строителей, который, однако, так и не раскрыл репортерам ни имен владельцев, ни предназначение здания.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, почему над дворцом в Геленджике действует бесполётная зона.