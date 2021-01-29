Москвичей предупредили о морозах в выходные

В городе будет холодно и снежно. Фото: pixabay.com

В городе будет холодно и снежно. Фото: pixabay.com

Жителей столицы России ждет резкое похолодание. Несмотря на то, что столбик термометра не опустится ниже 3 градусов, в городе будет морозно. Ветер и снег атакуют Москву в выходные.

Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, на улице будет от -2 до -3 градусов, которые будут ощущаться на все -10. Такой эффект станет возможным из-за сильной влажности, а также снега и порывистого ветра. Кроме этого, ожидается низкое давление и низкая облачность.

«В выходные дни я бы слово похолодание не использовал, на наших прогностических картах аномалии +8 градусов, то есть температура на восемь градусов выше нормы», – пояснил специалист.

Роман Вильфанд добавил, что за выходные в столице увеличится высота снега на 7-12 сантиметров Особый вклад внесет воскресенье.

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