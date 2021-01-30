В Петербурге задержан вор-альпинист, который обокрал квартиры на 20 миллионов рублей

В Петербурге задержан вор-альпинист, который подозревается в совершении как минимум 15 краж на 20 миллионов рублей.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 38-летнего мужчину задержали 21 января.

Известно, что ранее он был судим, а также находился в федеральном розыске как скрывающийся от суда за кражу.

Кражи были совершены в период с февраля 2020 года по январь 2021 года. Подозреваемый за день умудрялся обворовывать сразу несколько квартир, расположенных по одному адресу. Он действовал по одной и той же схеме: забирался на многоэтажные дома с альпинистским снаряжением и взламывал стеклопакеты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Московском районе неизвестный совершил квартирную кражу и скрылся с места преступления. Полиция ищет преступника, который унес с собой 8 тыс. евро и украшения.