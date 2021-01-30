СКА сыграет со «Спартаком» в матче КХЛ

СКА обыграл «Спартак» и вышел в полуфинал КХЛ. Фото: ska.ru
СКА сыграет со "Спартаком". Фото: ska.ru

В субботу, 30 января, СКА дома сыграет московским «Спартаком» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Матч состоится в Москве на «ЦСКА-Арене». Начало – 17:00 по московскому времени. На Западной конференции СКА находится на втором месте, имея в своем активе 68 очков. «Спартак» занимает девятую строчку с 52 очками.

«Мы в Москве, и сегодня первый матч нашего столичного выезда. Играем со Спартаком», — сообщила пресс-служба петербургского клуба.

Команды уже встречали в текущем сезоне. В первом матче победу одержал СКА, а вторая встреча закончилась победой москвичей.

Позади у СКА три победы. Матчи с клубами «Автомобилист», «Витязь» и «Северсталь» закончились в пользу армейцев с Невы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что СКА дома в матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам обыграл рижское «Динамо» (4:3 Б).

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