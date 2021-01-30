Один человек погиб при выбросе сероводорода в Киришах

Один человек погиб при выбросе сероводорода в Киришах
Двух человек госпитализировали. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В городе Кириши в Ленобласти произошел выброс сероводорода. Двух человек госпитализировали, одного из них спасти не удалось.

Инцидент произошел в субботу, 30 января, на предприятии по производству битума. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, в результате случившегося пострадали два человека — один скончался, другой находится в больнице в стабильном состоянии.

В настоящее время сотрудники Роспотребнадзора проводят проверку по факту произошедшего. Причины выброса уточняются.

В жилых кварталах Киришей произвели замер воздуха. Превышение предельно допустимых концентраций опасных веществ в воздухе не обнаружили.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге был установлен повышенный уровень загрязнения воздуха в ноябре.

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