Охранник предположил, кому принадлежит «дворец» в Геленджике

Охранник предположил, кому принадлежит &#171;дворец&#187; в Геленджике
Новая информация о "дворце" в Геленджике. Фото: скриншот из YouTube

Мужчина заверил, что работает на объекте много лет и ни разу не видел президента России.

Журналисты смогли поговорить с мужчиной, который представился охранником «дворца» в Геленджике. Он предположил, кому может принадлежать здание. Об этом сообщает «Россия 1».

Сотрудник ЧОП считает, что комплекс принадлежит одной транспортной компании, но уточнять ничего не стал. Николай также заверил, что работает на объекте 10 лет и ни разу не видел президента России Владимира Путина. Мужчина добавил, что не имеет отношения к ФСО и ФСБ.

В репортаже говорилось, что «дворец» будет дорогим отелем для состоятельных людей. В здании журналистов пустили по разрешению неназванного владельца.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ВГТРК назвал «дворец Путина» в Геленджике апарт-отелем.

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"дворец" Путина геленджик репортаж


 

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