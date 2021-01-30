Сын Плющенко заявил, что копит на «Гелендваген»

Юный фигурист хочет получать зарплату в долларах и не намерен кататься за игрушки.

Александр Плющенко, сын известного фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, заявил, что собирается копить на «Гелендваген». Мальчик подчеркнул, что хочет получать гонорары в долларах и будет строго следить за тем, настоящие ли купюры. Плющенко-младший не собирается выступать за игрушки, о чем сообщил в Instagram.

«Подсунут ненастоящие — голова с плеч, запомните!»

— пригрозил фигурист, рассуждая об иностранной валюте.

Известно, что в год за участие в ледовых шоу и благодаря рекламным контрактам мальчик зарабатывает 12 миллионов рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сына Плющенко вновь проверят на синдром Аспергера. Специалисты не нашли у Саши каких-либо отклонений. Мальчик выполнял все задания, что подтвердило сохранность его оперативной памяти.