Сын блогерши умер после падения смартфона в ванну

Мальчика пытались реанимировать, но ничего не получилось.

Сын арт-блогера Анастасии Сосновской умер в ванной после падения в воду смартфона. Об этом женщина рассказала в Instagram-аккаунте.

Блогер заявила, что инцидент произошел 10 января. Мальчик купался с телефоном, подключенным к зарядке. В какой-то момент смартфон упал на живот ребенка, мальчик успел выкинуть его на пол, но было уже поздно.

Ребенка пытались реанимировать на протяжении 40 минут, в результате он скончался. Сосновская призвала родителей не пускать детей в ванну с телефонами, так как они не всегда понимают, насколько это опасно.

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