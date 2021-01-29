Шесть самых распространенных способов телефонного мошенничества

Gazeta.SPb рассказывает о том, кем научились притворяться мошенники, чтобы завладеть деньгами ничего не подозревающих граждан.

Похоже, что самый распространенный способ обмана по телефону, который сейчас на слуху буквально у всех, — это звонок якобы из службы безопасности банка. Голос в трубке сообщает о неких подозрительных манипуляциях со счетом абонента и предлагает ряд действий. Они могут варьироваться от продиктовки данных карты, включая CVV код, до установки на телефон «специального» приложения. При этом говорящий, чтобы сбить с толку свою жертву, заботливо предупреждает о разного рода телефонных мошенниках, дескать, «никому нельзя верить». В сети кстати есть масса историй, где люди делятся способами отшить преступников. Среди советов есть весьма нетривиальные и даже забавные. Но очевидно, что лучший выход — это не вступать в диалог и повесить трубку.

Советы о том, как вести себя с телефонными мошенниками. Фото: скриншоты постов в интернете

Для пожилых людей у таких дельцов и вовсе есть целый арсенал. Бывает, они звонят, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда и сообщая, например, о прибавке к пенсии. Причем получить ее предлагается только после оформления специальной карты. Для этого требуют личные данные граждан.

Также до бума «черных колл-центров» появился еще один вид мошенничества, когда имитируется ситуация, будто ваш родственник или близкий попал в беду, выручить из которой помогут, конечно, же деньги, переведенные на чужой счет.

Среди других способов обмана — сообщения о фальшивых выигрышах, скажем, в лотерею. Или выплатах от государства. Получить средства гражданам предлагают, например, перейдя по ссылке в СМС. Мошенники научились притворяться соцработниками, спасателями, медиками, сотрудниками правоохранительных органов, предлагая дорогостоящие лекарства-пустышки или сомнительные услуги, допустим, по дезинфекции. Здесь специалисты рекомендуют только одно: не доверяйте незнакомым людям, кем бы они ни представлялись, и не передавайте им сведения о себе.

По статистике, чаще всего на удочку злоумышленников попадаются люди старше 70 лет. Такие данные приводит специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко. А специалисты по безопасности Atlas VPN со ссылкой на данные Федеральной торговой комиссии (FTC) США говорят, что граждане старшего поколения отдают мошенникам в четыре раза больше денег, чем миллениалы.

Ранее Gazeta.SPb публиковала советы экспертов о том, как не стать жертвой мошенников в киберпонедельник, который закончился 27 января.