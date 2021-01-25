Эксперты рассказали, как в «киберпонедельник» не попасться на удочку мошенников

Эксперты рассказали, как в «киберпонедельник» не попасться на удочку мошенников
Распродажи в интернет-магазинах продлятся до 27 января. Фото: Pixabay

В сети стартует акция «киберпонедельник». Распродажи в интернет-магазинах продлятся до 27 января. Эксперты рассказали, как в погоне за выгодой не попасть на уловки мошенников.

Рекомендуется внимательно изучать сайты онлайн-магазинов, обращать внимание на данные об адресе, регистрационном номере записи о создании юридического лица или о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

Следует знать, что перевод на личный счет или на банковский по реквизитам чаще всего просят мошенники, сообщает телеканал «Санкт- Петербург». Эксперты также напомнили, что все товары, купленные на распродаже, юридически ничем не отличаются от других товаров. Их также можно вернуть в течение недели, на них распространяется и гарантия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что большинство опрошенных (60%) откладывают покупку желаемых товаров до начала больших распродаж. В Петербурге 18% горожан ждут «черную пятницу», а 24% — скидок в честь Нового года. Кроме того, подавляющее большинство респондентов (86%) всегда смотрят на товары по акции.

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