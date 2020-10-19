Новогодние распродажи ждет почти четверть жителей Петербурга

Почти каждый четвертый петербуржец ждет начала традиционных новогодних распродаж, показал опрос.

Как сообщает РБК, ссылаясь на результаты опроса сервиса «СберМаркет» и компании ResearchMe, большинство опрошенных (60%) откладывают покупку желаемых товаров до начала больших распродаж. В Петербурге 18% горожан ждут «черную пятницу», а 24% — скидок в честь Нового года.

Кроме того, подавляющее большинство респондентов (86%) всегда смотрят на товары по акции, а 64% из них считают, что скидки реально помогают сэкономить. Некоторые жители России (17%) стараются брать большую часть товаров по скидке.

Опрос также показал, что россияне с большим доверием относятся к скидкам в 30-40%, чем к 10-процентным скидкам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге на новогодние украшения потратят более 20 миллионов.