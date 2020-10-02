В Петербурге на новогодние украшения потратят более 20 миллионов

В Северной столице на украшение города к Новому году собираются потратить более 20 млн рублей.

Заказчиком является СПб ГКУ «Городской центр рекламы и праздничного оформления». Иллюминацией должны снабдить здание ТЮЗа, «Дом книги» на канале Грибоедова, а также БКЗ «Октябрьский». Световыми композициями также планируют украсить фасады зданий и опоры освещения.

Согласно данным на портале госзакупок, украшения к главному празднику зимы обойдутся городу в 20,3 млн рублей.

Монтажные работы начнутся 21 ноября и продлятся до 9 декабря текущего года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге назвали три сценария второй волны коронавируса. О них рассказал проректор по перспективным проектам, руководитель Центра национальной технологической инициативы «Новые производственные технологии» СПбПУ Алексей Боровков.