В Санкт-Петербурге назвали три сценария второй волны коронавируса

Следующая волна коронавируса может пойти по трем сценариям. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Следующая волна коронавируса может пойти по трем сценариям. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Математики сообщили о возможных сценариях развития второй волны коронавирусной пандемии в Петербурге.

Об этом заявил проректор по перспективным проектам, руководитель Центра национальной технологической инициативы «Новые производственные технологии» СПбПУ Алексей Боровков на пресс-конференции ТАСС.

Так, специалисты выяснили, что следующая волна коронавируса может пойти по трем сценариям. Согласно первому, оптимистичному сценарию, ближе к концу декабря в Северной столице число зараженных коронавирусом составит около 12,5 тысяч.

Усредненный сценарий предполагает, что пик пандемии придется на 10-11 декабря, когда в городе будет 15 тысяч активных больных.

Развитие ситуации по пессимистическому сценарию приведет к тому, что к концу декабря число заболевших в Петербурге приблизится к 18 тысячам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в комитете по транспорту прокомментировали ужесточение масочного режима с 1 октября.