Синоптики рассказали, какой погоды ждать в феврале петербуржцам

В Петербурге оттепель сменится похолоданием. В город снова вернется зимняя погода.

По прогнозам синоптиков, на следующей недели ожидается снижение температур до -12 градусов, сообщает «МИР 24».

В центре «Фобос» отметили, что в течение нескольких ближайших дней температура воздуха будет на уровне от -3 до -7 градусов днем, а ночное время суток столбики термометров опустятся до -12 градусов.

В воскресенье, 31 января, возможно усиление снегопадов. Ожидается, что выпадет до 10 мм осадков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.