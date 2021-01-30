Аркадий Ротенберг объявил себя владельцем дворца в Геленджике

Миллиардер заявил, что строит апарт-отель.

Российский миллиардер Аркадий Ротенберг признался, что является владельцем дворца в Геленджике. Об этом сегодня, 30 января, сообщает Telegram-канал Mash, который опубликовал видео разговора с бизнесменом.

Он отметил, что является бенефициаром и очень рад, что приобрел такой объект. Ротенбергу нравится местоположение здания и оно, по мнению миллиардера, отлично подходит для строительства отеля.

Бизнесмен подчеркнул, что приобрел место несколько лет назад. Прокомментировать слухи о дворце он решил из-за скандала вокруг объекта.

Напоминаем, что оппозиционер Алексей Навальный уверял, что дворец принадлежит президенту России Владимиру Путину. Сам политик отрицает информацию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что охранник предположил, кому принадлежит «дворец» в Геленджике.