Аркадий Ротенберг объявил себя владельцем дворца в Геленджике

Аркадий Ротенберг объявил себя владельцем дворца в Геленджике
Аркадий Ротенбег рассказал, кто является владельцем загадочного дворца. Фото: kremlin.ru

Миллиардер заявил, что строит апарт-отель.

Российский миллиардер Аркадий Ротенберг признался, что является владельцем дворца в Геленджике. Об этом сегодня, 30 января, сообщает Telegram-канал Mash, который опубликовал видео разговора с бизнесменом.

Он отметил, что является бенефициаром и очень рад, что приобрел такой объект. Ротенбергу нравится местоположение здания и оно, по мнению миллиардера, отлично подходит для строительства отеля.

Бизнесмен подчеркнул, что приобрел место несколько лет назад. Прокомментировать слухи о дворце он решил из-за скандала вокруг объекта.

Напоминаем, что оппозиционер Алексей Навальный уверял, что дворец принадлежит президенту России Владимиру Путину. Сам политик отрицает информацию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что охранник предположил, кому принадлежит «дворец» в Геленджике.

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