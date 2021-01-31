В Киришах возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего от сероводорода

В городе Кириши возбудили уголовное дело по факту смерти рабочего на заводе по производству битума.

Трагический инцидент случился в субботу, 30 января. Как сообщили на официальном сайте управления Следственного комитета РФ по Ленобласти, в случившемся имеются признаки нарушения правил безопасности на взрывоопасных объектах, что повлекло по неосторожности смерть человека.

Напомним, выброс сероводорода произошел в промышленной зоне на опасном производственном объекте. По информации правоохранителей, во время работ по отбору проб в емкости для битума были нарушения требования промышленной безопасности, в результате чего ядовитыми парам отравились двое рабочих, 27 и 24 лет. Одни из мужчин скончался.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в жилых кварталах Киришей произвели замер воздуха, однако превышение предельно допустимых концентраций опасных веществ не обнаружили.