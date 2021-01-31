Тимати пригрозил заблокировать в Сети мать и бывшую девушку

Мать рэпера Тимати Симона Юнусова публично вступилась за Анастасию Решетову, которая подарила ее сыну наследника Ратмира.

Рэпер опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео, на котором дурачится с сыном перед камерой. В подписи к посту Тимати спросил, на кого, по мнению подписчиков, больше похож ребенок. Первой ответила Решетова, заявив, что на нее. После на сторону невестки неожиданно встала Симона Юнусова.

«Твой только нос, а вся остальная милость от мамы», — написала мать рэпера.

В шутку оскорбившийся музыкант пообещал заблокировать в соцсети как мать, так и бывшую девушку.

Напомним, о разводе супругов стало известно в сентябре. Решетова объявила об этом в соцсети – она заявила, что отношения не прошли проверку на прочность. Блогер уверяет, что измен не было.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мать Тимати едко высмеяла Решетову под фото внучки.