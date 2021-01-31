Тимати пригрозил заблокировать в Сети мать и бывшую девушку

Тимати пригрозил заблокировать в Сети мать и бывшую девушку
Тимати. Фото: Instagram @timatiofficial

Мать рэпера Тимати Симона Юнусова публично вступилась за Анастасию Решетову, которая подарила ее сыну наследника Ратмира.

Рэпер опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео, на котором дурачится с сыном перед камерой. В подписи к посту Тимати спросил, на кого, по мнению подписчиков, больше похож ребенок. Первой ответила Решетова, заявив, что на нее. После на сторону невестки неожиданно встала Симона Юнусова.

«Твой только нос, а вся остальная милость от мамы», — написала мать рэпера.

В шутку оскорбившийся музыкант пообещал заблокировать в соцсети как мать, так и бывшую девушку.

Напомним, о разводе супругов стало известно в сентябре. Решетова объявила об этом в соцсети – она заявила, что отношения не прошли проверку на прочность. Блогер уверяет, что измен не было.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мать Тимати едко высмеяла Решетову под фото внучки.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
анастасия решетова тимати


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Число пунктов вакцинации от COVID в Петербурге увеличилось до 99
Город спит: пробки в Петербурге оценивается в один балл
Пьяный лихач влетел в ограждение на Маршала Захарова
В жилом доме на Гражданской улице полыхала «однушка»
В воскресенье в Петербурге похолодает до -4 и пойдет снег
Поезд насмерть сбил мужчину в поселке Ульяновка
Тимати пригрозил заблокировать в Сети мать и бывшую девушку
Две девушки пострадали из-за хлопка газа на дизайн-завода Flacon в Москве