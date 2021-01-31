Поезд насмерть сбил мужчину в поселке Ульяновка

В Тосненском районе Ленинградской области поезд насмерть сбил мужчину.

Трагедия случилась в половине седьмого вечера 30 января. Как сообщил 78.ru, о произошедшем экстренным службам рассказал сам машинист локомотива. По его словам, мужчина оказался на железнодорожных путях в поселке Ульяновка.

В настоящее время выясняются детали произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на ж/д станции в Стрельне мужчина попал под поезд. Машинист пытался экстренно затормозить, однако избежать наезда не удалось.